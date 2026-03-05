Microinfidelidad: actitudes que traicionan los acuerdos de pareja

Toda relación tiene un contrato implícito o explícito. La clave es explicitar los acuerdos: cada pareja debe definir qué considera una microinfidelidad y cuáles son sus normas de convivencia. Aunque no lleguen a algo físico, ese enganche emocional o el interés con un tercero termina desgastando la confianza y hace que la relación pierda su sustento, su base.

Por este tema, la psicóloga Anabella Serventi, en diálogo con 100% Nora, aseguró que " las microinfidelidades se utilizan muchas veces para buscar validación externa. El problema surge cuando la autoestima depende de la interacción con otros, lo que puede derivar en una pérdida de control sobre los límites de la relación".

Revisar el teléfono de la pareja es una señal de que el vínculo ya está dañado. Según Serventi, la búsqueda de "evidencia" por cuenta propia indica una falla previa en el diálogo y la confianza.

Las microinfidelidades suelen aparecer cuando en la pareja establecida predominan los reproches y el desorden. Ese "mensaje elogioso" externo llega para llenar un vacío de afecto y reconocimiento que ya no existe en la convivencia.