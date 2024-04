"Microcosmos", pausa audiovisual para conectar con la belleza patagónica

Microcosmos Patagonia es un proyecto autogestivo e independiente, que consiste en micro composiciones audiovisuales, con música compuesta en tiempo real, a través de las diferentes emociones que generan las imágenes.

Alfredo Del Castillo es un reconocido músico de Comodoro Rivadavia, pero que en esta oportunidad se centra en el registro audiovisual. Junto a Celina Verónica Vacca llevan adelante esta iniciativa minimalista. "Nace a través de la convocatoria concreta de Celina, que nos veníamos relacionando a nivel musical. Yo siempre conecté con la naturaleza a través de lo que es documentalismo y fotografía, videos y a través de ese trabajo es que me propone hacer este proyecto. Es un proyecto autogestivo independiente, que consiste en microcomponentes y con música compuesta en tiempo real".

Siguiendo esta línea, el artista reflexiona sobre los objetivos de la propuesta artística: "Los videos son filmados en cámara lenta y tiene que ver un poco con esta idea de parar para la contemplación y asombro ante la belleza de nuestros paisajes patagónicos. Pausar para conectar con la poética de la vida y su magia, es un poco el leitmotiv de este proyecto con todo lo que nos rodea concretamente en nuestros paisajes" continúa Alberto Del Castillo.

Además se explaya sobre el momento de elegir las imágenes que formarán parte de estos relatos breves: "Yo observo cosas, me sorprendo, me asombro, me maravilla y lo capto con la cámara, capto fragmentos y de eso se selecciona. Los microcosmos no pasan de un minuto, por eso son micro."

Finalmente, volvió a analizar la relación entre las obras de arte y la vorágine del contexto actual. "En un mundo tan enajenado, que vivimos tan enajenados tras las pantallas y lo instantáneo, lo inmediato, lo rápido. Eso nos hace perder momentos emocionantes que nos rodean. Si uno para un instante a contemplar todo lo que nos rodea, todo lo que existe en la estepa patagónica".

Hoja de Ruta| Equipo: Andrea Miranda, Raquel Ahumada y Amanda Khöler| Operación Técnica: José Romero| Foto: Youtube Celina Verónica Vacca