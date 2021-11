Micro Radial del CAI #8: Sentencia de desalojo a la Comunidad Carrilafquen

El 17 de noviembre, el juez Marcelo Álvarez Meliger, reafirmó en una audiencia la sentencia de desalojo de la Comunidad Carrilafquen ubicada a 18 km de Ingeniero Jacobacci, sentencia firmada por el juez Juan Pablo Larousse.

El Consejo Asesor Indígena (CAI), denunció el 19 de noviembre el avance de la Justicia Rionegrina contra la comunidad Carrilafquen, incumpliendo la Ley Nacional 26160, el Decreto Presidencial (805/21) s/ Comunidades Indígenas, y la Ley provincial 2287 (Ley Integral Indígena).

Las familias decidieron permanecer firmes en el Territorio Ancestral que habitaron tradicionalmente y de manera permanente, ante el avance de la Policía de Río Negro quien cercó el territorio comunitario impidiendo el paso a veedores y testigos. "No he usurpado el Territorio en el que nací. Estoy en el Territorio de la Comunidad y de acá no nos vamos", aseguró María Antual, integrante de la comunidad Carrilafquen.

