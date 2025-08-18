Mica Flores y Julio Santillán: folclore, sabor y raíces en la Folklórica

En La Tarde de la Folklórica, Carla Ruiz recibió a los músicos Mica Flores y Julio Santillán, quienes compartieron anécdotas de su infancia en Simoca y Tucumán, entre cañas de azúcar, guarachas y bailes populares.



Entre risas y recuerdos, hablaron de gastronomía típica —empanadas tucumanas, locro, humitas— y adelantaron sus presentaciones: el 23 de agosto en Abra Cultural (Hipólito Yrigoyen 840, CABA) con el septeto de Santillán, y el 29 en La Mensajera (Av. Boyacá 1983, CABA) junto a José Décima, en una noche dedicada al folclore tucumano.



El encuentro tuvo música en vivo, chacareras y un repaso por la tradición y la identidad de su tierra. “Todos tucumanos, aguante Tucumán”, celebraron, dejando al aire la calidez de su raíz compartida.