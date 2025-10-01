MICA 2025: se ofrecerán más de 60 propuestas culturales y será "abierto al público"

Del jueves 2 al domingo 5 de octubre, como parte del cierre del Mes de las Industrias Culturales Argentinas 2025, la ciudad de Buenos Aires será sede de una agenda cultural amplia y diversa. Más de sesenta actividades abiertas al público, entre ferias, paneles, charlas, exhibiciones y espectáculos artísticos, se desarrollarán en el Palacio Libertad, bajo la organización de la Secretaría de Cultura de la Nación. El director nacional de promoción cultural a cargo del MICA José Ignacio Gonzalez Casali en diálogo con Diego Ramos habló de su programación en Radio Nacional.

"Hay muchisimas actividades para el cierre de Mica 2025. Habrá ferias de productos gastronómicos de todo el país para venta al público en la explanada del Palacio Libertad, un escenario también donde pasarán artistas, una feria de editoriales y productos de diseño", contó.

El cierre de Mica 2025 será abierto a todo el público y toda las actividades se podrán consultar en https://palaciolibertad.gob.ar/events/mica-2025/