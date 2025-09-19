MICA 2025: “El objetivo es potenciar cada uno de los sectores culturales, de todo el país"

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional contó con la visita de José Ignacio Casali, director nacional de Promoción Cultural; la actriz y cantante Alejandra Radano y la cantante y actriz correntina Gicela Méndez Ribeiro, que brindó un cierre musical con motivo de celebrarse el Día Nacional del Chamamé.

En el mes de las Industrias Culturales “se vienen desarrollando más de 150 actividades que concluirán con el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, en el Palacio Libertad, del 2 al 5 de octubre”, indicó Casali.

“El MICA es un lugar de encuentro en el que pueden surgir oportunidades para todos”. “El objetivo principal es potenciar cada uno de los sectores culturales, darles impulso y oportunidades a artistas y productores de todo el país”.

Por otro lado, en la charla con Radano, conocemos detalles del espectáculo que está presentando actualmente junto a Carlos Casella en el Centro Cultural Borges: “TESTEЯ tu sonido no es una canción”.

Se trata de un “concierto performático, un espectáculo de canciones coreografiado, una manifestación de pensamientos de lo que somos en este momento de nuestras vidas”, definió la actriz y cantante.

Radano también reconoció que atraviesa un presente de gran curiosidad y cuestionamientos y reflexionó “todos tenemos una función, el universo es sistémico”.

En el cierre del programa y con motivo de celebrarse este 19 de septiembre el Día Nacional del Chamamé, Méndez Ribeiro repasó su trayectoria y presente pero además nos regaló su música.

“Es maravilloso tener música propia”.