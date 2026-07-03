Miami se tiñe de celeste y blanco para una nueva cita mundialista

La Selección Argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde en Miami por los dieciseisavos de final. Con el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022, el equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará la fase de eliminación directa en un estadio que promete una amplia presencia de hinchas argentinos y una atmósfera cargada de expectativa.

Santiago Zoppi, médico e hincha argentino presente en Miami, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó el clima de entusiasmo que se vive en la ciudad en la previa del encuentro. En ese sentido, puso el foco en la mística que acompaña a la Selección en cada presentación mundialista y en la masiva convocatoria de simpatizantes llegados desde distintos puntos del mundo para alentar al conjunto nacional.

"Ezeiza parecía una sucursal más de Argentina, era como una provincia. Mucha gente viene sin entradas, esperando poder conseguir a última hora. Los precios realmente son muy altos, se dispararon mucho. La categoría 1 en su momento se conseguía a 2 mil dólares y ahora están pidiendo entre 3 mil y 4 mil dólares", señaló.

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium y marcará el comienzo de la etapa más exigente del certamen para la Argentina. El conjunto albiceleste llega tras una sólida fase de grupos, mientras que Cabo Verde se convirtió en una de las grandes sorpresas del Mundial al alcanzar por primera vez una instancia eliminatoria y mantenerse invicto durante la primera ronda.

La presencia de Lionel Messi agrega un condimento especial al encuentro. El capitán argentino juega habitualmente en Miami desde su llegada al Inter Miami y su regreso a la ciudad con la camiseta de la Selección generó una enorme movilización entre aficionados locales y turistas. En distintos sectores de la ciudad se organizaron reuniones, encuentros y celebraciones vinculadas al partido.

Aunque Argentina aparece como favorita, el cuerpo técnico nacional evitó cualquier exceso de confianza. Cabo Verde sorprendió durante la fase de grupos con actuaciones muy competitivas frente a selecciones de primer nivel y se ganó el reconocimiento internacional por su capacidad defensiva y su orden táctico.

Como ocurre en cada Mundial, la previa trasciende lo futbolístico. Banderas, camisetas, caravanas y reuniones de hinchas forman parte de una liturgia que acompaña a la Selección en cada rincón del planeta. En Miami, esa mística vuelve a hacerse presente con miles de argentinos que esperan vivir otra noche inolvidable detrás de un mismo objetivo: seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Edgardo Nuñez, argentino en Estados Unidos, conversó con Adrián Korol porque está en Miami con su emprendimiento gastronómico Pintó el Bajón. Con un servicio de catering va recorriendo ciudad por ciudad donde la Selección Nacional juega y vende choripanes. Cada choripán lo vende a 10 dólares. “Llevo 2500 chorizos a Miami y creo que me voy a quedar corto. Cada choripan sale 10USD”, dijo.