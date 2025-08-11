Mía, la perra antinarcóticos de Prefectura se retiró con honores tras 13 años de servicio

La Prefectura Naval Argentina despidió con honores a “Mía”, una perra detectora de estupefacientes que, durante más de una década, fue parte esencial en la lucha contra el narcotráfico. Participó de innumerables procedimientos en la provincia de Formosa y distintas regiones del país, convirtiéndose en una figura querida y respetada por todos los que compartieron tiempo con ella. El cabo primero de la la Prefectura Naval Argentina, César Abel Gordillo, quien fue guía de Mía y decidió adoptarla, habló de la perra en Radio Nacional.

"La ceremonía se realizó frente al río, con el personal presente y estuvimos los guías que convivimos 24 horas con Mía y otros perros. Cuando hicimos el curso, ambos estabámos aprendiendo. Nosotros los guías por la mañana y yo fuí su guía cuando empezó Mía. Ambos aprendíamos a la misma vez", dijo.

Gordillo dijo que siempre confió en el olfato de Mía porque era "intachable". "Mis compañeros también lagrimearon por su retiro. Después de convivir tanto tiempo era lo más lógico que se quedara conmigo y con mi novia, por todo el tiempo que compartimos", agregó.