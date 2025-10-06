MIA: el nuevo agente de IA del Estado argentino desarrollado junto a Botmaker y Meta

En Un pasaje hasta ahí, Agustín Cammisa conversó con Alejandro Zuzenberg, CEO y cofundador de Botmaker, sobre la presentación de MIA, el primer agente de inteligencia artificial del Estado argentino, integrado en TINA, el chatbot oficial.

El proyecto, desarrollado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Botmaker y Meta, utiliza el modelo Llama de código abierto para brindar asistencia automatizada a emprendedores y PyMEs, y facilitar trámites a través de la app Mi Argentina.

“MIA representa una innovación en la forma en que los ciudadanos acceden a los servicios públicos, priorizando la seguridad de los datos y la gestión local de la información”, destacó Zuzenberg.

Con esta implementación, el Estado busca agilizar consultas, reducir costos y fortalecer la atención ciudadana mediante tecnología de IA generativa, abierta y soberana.