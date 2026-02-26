"Mi viejo era un gran músico y comediante y yo sigo sus pasos"

El destacado humorista, actor y músico uruguayo Sebastián Almada dialogó con el equipo de Korol en el aire y se refirió a varios momentos de su extensa trayectoria en la televisión argentina, particularmente en Videomatch y Showmatch junto a Marcelo Tinelli, donde se consolidó como "El Maestruli". Además, compartió algunos recuerdos de su vida personal.

Por otro lado, habló sobre cómo fue que empezó a escribir desde chico y señaló que "en Videomatch escribí muchas cosas y después seguí escribiendo una obra de teatro, algunas comedias", entre las que se destaca Cortocircuito, la comedia que actualmente llevan a cabo en Villa Carlos Paz.

Además, hijo del reconocido cómico Enrique Almada, ha combinado la comedia con la música y el teatro, participando en diversas obras y programas. "Mi viejo escribía mucho, era un gran músico y era comediante; y yo sigo esos pasos", expresó.