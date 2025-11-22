"Mi vida la estoy planeando en bici porque quiero que pase más lento"

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del aventurero, motociclista y fotógrafo nacido en Mar del Plata pero que vive en Tigre, provincia de Buenos Aires, “desde hace 30 años”.

En la charla, recorrieron algunos aspectos personales y profesionales de Henry Von Wartenberg, quien estuvo acompañado por su hija Mía, que sigue sus pasos.

Con 58 años, Henry lleva “65 países recorridos; en bici, 15; en moto, 30 y el resto en otros medios”, develó de dónde surgen sus raíces aventureras.

“Mi raíz aventurera viene de mi tío Diego, con el que no tengo relación sanguínea”, admitió.

En ese sentido, recordó su primera referencia con una moto, "una Honda 550", que reconoce que “me encantaría tenerla ahora”.

“Era otra época; andábamos sin casco, sin campera, sin guantes, sin anteojos, o sea, nuestra generación vive de milagro”. “Tenía 10 u 11 años, le afané tanto la moto a mi vieja que me la terminó regalando. Anduve en moto toda la vida, tuve 20 motos”. “Me crié andando a caballo entonces la moto era como un caballo mecánico”.

Si bien la moto ha quedado un poco relegada en este momento de su vida, la ubica en un lugar central.

“De a poco la vida me fue llevando por distintos caminos pero la moto siempre estuvo presente porque descubrí que era un gran pasatiempo, un vehículo ágil para moverse y durante muchos años se convirtió en una fuente de laburo muy importante”.

Por otro lado, Henry compartió algunos tips básicos para organizar cualquier viaje, eje de alguno de los más de 40 libros que tiene publicados.

“No importa en qué viajes pero viajá ligero. Yo trato de equiparme extremadamente bien y super liviano, ese es siempre el éxito de mis viajes”. “La bicicleta tiene mucho que ver con la moto, pero ya mi vida la estoy planeando en bici porque quiero que la vida pase mas lento, y la bicicleta es la moto en cámara lenta”.

Además de compartir anécdotas de varios de sus viajes aventureros y fotografías emblemáticas, como la que logró sacar en 1999 a Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro, quien se convertiría en rey de Holanda, cuando eran novios.

“Es ahora, no posterguen sus sueños”, concluyó contundente.