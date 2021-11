"Mi nuevo disco habla sobre la cosmovisión, sobre el amor a la Pachamama"

En comunicación con Radio Nacional Resistencia, en el programa OIQUIAXAIC, la artista jujeña se refirió a su nuevo disco: " En pandemia estuve en casa, empezé a producir música y a grabar canciones. Hice la música de una obra de teatro que se llama " MICAELA, UN CONTINENTE que se publicó en el Teatro Nacional Cervantes de manera digital, y de ahí en más me entusisasmé y seguí produciendo música y ahora hasta hoy estoy trabajando en la producción musical y programando mi nuevo disco. Todavía no tiene nombre, tiene seis canciones mías y las otras son de otros autores que me gustan mucho y que tienen que ver con la temática de la cultura andina. Habla sobre las cosmovisión, sobre el amor al agua, , a la tierra, a la Pachamama, a las flores, al sol, a todos los elementos de la vida" afirmó.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

Programa: OIQUIAXAIC. Martes de 16 a 18