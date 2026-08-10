Mi gran casamiento hebreo, la obra de la actriz y cantante Lea Bensasson, se presenta en el Teatro Chacarerean

La cantante, compositora, y actriz uruguaya Lea Bensasson, visitó el estudio de Nacional Am 870, donde habló de su espectáculo Mi gran casamiento hebreo, que presentará en el Teatro Chacarearean. Este viernes 14 de agosto, a las 21 horas, la uruguaya se estará presentando con esta obra en el espacio de Palermo.

"Esto salió de un desayuno de mujeres, cuando tuve que dar una charla sobre los mandatos de la mujer. Y en ese momento, en paralelo había justo fallecido mamá, y encontré el álbum de mi casamiento cuando ordenaba cosas en su casa. Mi casamiento fue por mandato, y cuando hice esa charla lo recordé con humor", contó.