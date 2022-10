"Mi amor por el canto nació cuando tenía 15 años"

Artistas locales y nacionales serán parte del Festival por el 30º aniversario de Las Talitas, en el que actuará una de las jóvenes cantantes que tiene la provincia, Celeste La reina. “La canción fue grabada en el estudio Esencias, que pertenece a Alejandro Campos, quien es mi productor y se encarga de toda la parte de lo que es videos. Las canciones las elegimos juntos y él siempre me pregunta si me gustan y son de mi agrado. Yo soy muy sentimental y me gusta mucho cantar ese tipo de canciones. El amor por el canto me nació cuando tenía 15 años y mi mamá tuvo mucho que ver, ya que siempre me acompaña y es la gran responsable que yo sea esta persona y la artista que soy hoy”, dijo Celeste.

