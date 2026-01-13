Meteotsunami en Mar del Plata: "La gente no podía volver a la orilla"

El meteotsunami que afectó a la costa bonaerense volvió a generar preocupación por la peligrosidad de fenómenos meteorológicos repentinos, luego de la tragedia en Mar Chiquita y los dramáticos rescates realizados en Mar del Plata, donde varias personas quedaron atrapadas por una súbita y violenta variación del nivel del mar.

En comunicación con Creer o reventar, el guardavidas Maximiliano Prenski, uno de los rescatistas que actuó durante el episodio, describió una situación inusual y altamente riesgosa. Explicó que el mar comenzó a retirarse de manera muy rápida, lo que impidió que muchas personas pudieran regresar a la orilla con normalidad y generó un escenario de extrema confusión entre los bañistas. "Todos estaban desorientados, no entendían qué pasaba", expresó.

Prenski señaló que, en apenas tres minutos, el nivel del agua volvió a subir con fuerza, aunque aclaró que no se trató de una ola gigante sino de una crecida repentina y sostenida que avanzó sobre la playa. Indicó que el comportamiento del mar resultó completamente atípico, lo que llevó al cuerpo de guardavidas a tomar la decisión inmediata de sacar a todas las personas del agua ante el riesgo evidente.

"Accionamos muy rápido y gracias a Dios no hubo personas heridas ni pasó a mayores", resaltó.

El guardavidas remarcó que el fenómeno se asemejó a un “mini tsunami”, no por la altura de las olas sino por la velocidad con la que se produjeron los cambios en la marea, lo que volvió imposible cualquier reacción por parte del público que se encontraba en el mar. Destacó además la importancia de la rápida intervención del personal de rescate para evitar consecuencias aún más graves.