Meteotsunami: el fenómeno meteorológico que provocó una tragedia en Mar Chiquita

El fenómeno conocido como “meteotsunami” volvió a poner en agenda los riesgos asociados a eventos meteorológicos poco frecuentes pero de alto impacto, luego de que una súbita crecida del mar causara la muerte de una persona y dejara 35 heridos en la localidad bonaerense de Mar Chiquita.

En comunicación con Creer o reventar, el meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó que se trató de un evento atmosférico extremo que generó una rápida variación del nivel del mar, similar en sus efectos a un tsunami, aunque con un origen completamente distinto. Detalló que este tipo de fenómenos se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica y fuertes ráfagas de viento asociadas a tormentas intensas, lo que provoca el desplazamiento violento del agua hacia la costa.

Pagliarino indicó que el meteotsunami se desarrolló en cuestión de minutos, sin el tiempo de anticipación suficiente para que las personas que se encontraban en la playa pudieran reaccionar, lo que explica la magnitud de los daños y las lesiones registradas. Además, señaló que este tipo de eventos no es habitual en el litoral bonaerense, pero puede darse bajo determinadas condiciones meteorológicas muy específicas.