Meta presentó sus primeros anteojos inteligentes con pantalla integrada

Las Meta Ray-Ban Display son unos anteojos inteligentes que integran una pantalla a color en la lente derecha y se controlan mediante gestos sutiles con la muñeca, a través de una banda neuronal (Neural Band) incluida. Permiten ver notificaciones, indicaciones, traducciones y más, sin usar el teléfono.

El periodista y creador de contendios, Federico Ini, en diálogo con Nunca es Tarde, detalló que "estos anteojos integra Meta AI para asistencia por voz y visual, incluyendo traducción en tiempo real, subtítulos en vivo y respuestas contextuales sobre el entorno".

Ini, además, aseguró que "estos lentes no reemplazaría al teléfono. De hecho, son complementarios. Los anteojos no son autónomos y para funcionar requiere del celular para proyectar todo en su pantalla".