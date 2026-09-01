Messi y su partido despedida: la fecha en la que podría volver a jugar con Argentina

Después de la final del Mundial en los Estados Unidos, donde la Scaloneta fue subcampeón, la primera ventana FIFA para partidos amistosos será entre el 21 de setiembre y el 6 de octubre próximos, cuando podría llevarse a cabo el último partido del mejor futbolista de la historia.

Después de la conmoción que provocó el anuncio de Lionel Messi de su retiro de la Selección, tras más de 20 años vistiendo la camiseta celeste y blanca, la gran expectativa de los hinchas será cuándo ver por última vez en acción al mejor jugador de la historia, hecho que podría darse durante el mes de setiembre, cuando se lleve a cabo la próxima ventana FIFA.

Si bien no hubo confirmación oficial por parte de la AFA, ni fecha ni sede designados, después de la final que consagró a España en Nueva York, comenzó a especularse con un posible amistoso para que jugadores y cuerpo técnico, flamantes subcampeones en 2026 y campeones del mundo en Qatar 2022, recibieran el cariño y reconocimiento de los hinchas.

Ahora, ese encuentro cobrará importancia superlativa, por tratarse del último acto de Messi. En un primer momento, se había mencionado a Uruguay como posible rival y La Bombonera, como posible sede, pero tras el anuncio del capitán argentino todo podría cambiar.