Messi y Barcelona, el fin de una era gloriosa

La no continuidad de Lionel Messi en el FC Barcelona sacudió al mundo del deporte. Como despedida, Messi ofreció una conferencia de prensa, en el Auditorio 1899 del Campo Nou, en la que abrió su corazón ante la partida del club en el que desarrolló toda su carrera profesional. En Todo en Juego, Natalia Maderna y Santiago Lucía realizaron un repaso por sus declaraciones más significativas, además de analizar lo que deja esta partida y lo que implica Lionel Messi para el deporte mundial. “Una de las cuestiones a las que hizo referencia en cuanto a la temporalidad es remarcar efusivamente que es un “hasta luego”. Que su vínculo, no como futbolista, sino como persona, como representante y como ícono del Barcelonismo, no se terminó”

