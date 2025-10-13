Messi vuelve a la Selección frente al partido de Puerto Rico 

Después de su descanso, Lionel Messi vuelve a ponerse la camiseta de la Selección argentina.

El equipo de Lionel Scaloni se mide esta noche ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, desde las 21 horas, en el segundo amistoso de la fecha FIFA.

El partido se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

El encuentro marcará el regreso del capitán al conjunto nacional luego de perderse el amistoso frente a Venezuela, en el que la “Albiceleste” se impuso 1-0 con gol de Giovani Lo Celso.

En esta ocasión, Scaloni planea realizar varios cambios y solo repetirá a cuatro titulares: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico y Nicolás Paz.

Messi, que viene de brillar con el Inter Miami —anotó dos goles en la victoria 4-0 ante Atlanta United por la MLS—, comenzará en el banco de suplentes pero tendría minutos ante su público local, en la cancha del club donde juega habitualmente.

El astro argentino buscará cerrar el año con la Selección dejando buenas sensaciones de cara a lo que viene.

Del otro lado estará Puerto Rico, dirigido por el británico Charlie Trout, que aún no confirmó el once inicial.

El amistoso servirá como cierre de la temporada para el campeón del mundo y como preparación para una posible Finalissima frente a España, que podría disputarse en un escenario especial en 2026.

Formaciones probables:



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, José López y Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: a confirmar.

Estadio: Chase Stadium (Miami, EE.UU.)

Hora: 21.00

TV: TyC Sports y Telefe