“Messi se convirtió y se comportó como líder para estar al servicio de la Selección"

Transcurridos dos días de la final que consagró a España Campeón del Mundial 2026, las emociones siguen latentes por el desempeño de la Selección de Argentina que logró ubicarse en el segundo lugar. La escena de Lionel Messi mirando a los hinchas argentinos, emocionado hasta las lágrimas, conmovió a todos. Nora Briozzo, en “100% Nora” conversó con la Licenciada en Administración en Recursos Humanos y coach ontológico empresarial.

Lina Zubiría analizó el liderazgo del jugador pero, previamente, rescató al DT Lionel Scaloni.

“El liderazgo es una cuestión de comportamiento, uno es líder si se comporta como líder. Es una decisión”. “Messi fue encontrando a través de su comportamiento, la manera de dejar su ego de lado. Es el número uno y no lo hace sentir. Se convirtió y se comportó para estar al servicio de la Selección".

“Scaloni crea un nuevo liderazgo, el método Scaloni demostró que las figuras de manera individual no sirven si no están dentro de un sistema que funcione".

“Todos nos ilusionamos con la Selección y esperamos resultados”, reflexionó.

“Ellos trabajaron en una clave: salir del egocentrismo para pasar al ecocentrismo”.

“La escucha es una habilidad central para regular el ego. Escuchando al otro puedo trabajar mi manera de ver las cosas, aunque no coincida”, concluyó.