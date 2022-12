Messi: “Sabía que Dios me la iba a regalar y presentía que iba a ser esta”

"Después de esto no hay más nada. Después de luchar mucho, se me dio casi en el final. Disfruto el fútbol y la selección", afirmó Lionel Messi antes de expresar que quiere seguir jugando un tiempo más con la albiceleste. Además, aseguró: “Sabía que Dios me la iba a regalar y presentía que iba a ser esta”.

El crack y capitán del seleccionado argentino Lionel Messi celebró este domingo la tan ansiada obtención de la Copa del Mundo en Qatar, luego del triunfo por penales en Francia por 4 a 2, tras igualar 3 a 3 tras 120 minutos de juego, y no cerró la puerta para su continuidad en el equipo.

"Después de esto no hay más nada. Después de luchar mucho, se me dio casi en el final. Disfruto el fútbol y la selección, por eso quiero seguir viviendo unos partidos más como campeón del mundo", afirmó Messi.

"Se hizo desear, pero esta copa del mundo es lo más grande que hay. Es hermosa. La deseaba muchísimo. Dije que Dios me la iba a regalar, presentía que era ésta ocasión. Sufrimos, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en Argentina para vivir esa locura", expresó.