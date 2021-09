Messi lesionado aguarda mas estudios

Por Javier Vicente

Totalmente descartado para el partido de esta noche ante el Metz, Leo Messi tiene este jueves un día clave para la evolución de la lesión en la parte superior de la rodilla izquierda que sufrió el domingo ante el Lyon. El PSG confirmó ayer la contusión del astro argentino y desveló que, este jueves, se someterá a una nueva prueba que determinará el alcance de la lesión. Por el momento, su presencia ante el Montpellier el sábado ni está descartada ni tampoco se puede confirmar. Hasta que no se haga la resonancia, Messi no sabrá si puede entrar en la convocatoria del encuentro del sábado. En París quieren ser cautos, ya que Pochettino no quiere perderlo durante mucho tiempo, siendo la evidencia más clara el cambio del domingo por Achraf cuando el PSG iba empatando a uno ante el Lyon.

El objetivo del PSG es que Messi esté disponible, sin correr ningún riesgo, el martes ante el Manchester City. Tras el empate ante el Brujas en la jornada 1, la presencia del rosarino en el encuentro es vital para intentar asaltar el liderato de grupo. Por ello, las pruebas de mañana serán decisivas para ver cómo gestiona Pochettino la evolución de la lesión del fichaje estrella del PSG en verano.

DESCARGAR