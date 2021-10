Messi lässt Argentinien träumen

B ei den südamerikanischen Qualifikationsspielen für die WM 2022 in Katar bezwang die argentinische Mannschaft am Montag die Uruguays mit 3:0 und gilt damit als eine der Favoriten.

Messi, der sein 80. Tor für Argentinien erzielte, eröffnete den Torreigen und ließ das ganze Land von der Möglichkeit träumen, im nächsten Jahr die letzte WM seiner Karriere zu gewinnen. In einem engen Spiel, in dem Uruguay zwar stark war, aber keine klare Linie fand, fielen die anderen Tore durch Rodrigo De Paul und Lautaro Martinez.

Das Spiel wurde im Stadion von River Plate ausgetragen, wo eine große Anzahl von Zuschauer*innen infolge der Lockerungen zugegen sein konnte.

Argentinien, das an 24 Spieltagen ungeschlagen gewesen ist, hat in der Südamerika-Qualifikation 22 Punkte erreicht. Am kommenden Donnerstag trifft die Albiceleste in demselben Stadion vor ausverkauftem Haus auf Peru.