“Messi está por encima de cualquiera. Deja un legado de fútbol, jugadas, recuerdos y también de títulos”

La Selección española ya llegó a Madrid después de conquistar el Mundial 2026 y se prepara para celebrar el título junto a miles de hinchas en la Plaza de Cibeles, epicentro de los festejos organizados en la capital. En "Pasión Nacional" conversaron con el periodista deportivo español Edu Pidal, de Onda Cero Radio, sobre el recibimiento de los hinchas y la final disputada frente a la Argentina.

“Es una locura, ahora es cuando los jugadores empiezan a darse cuante lo que han conseguido”, reflexionó.

“España ha sido una selección muy coral, muy seria y disciplinada en el plan del partido que tenía”. “Hay jugadores que el mundo del fútbol tiene que conocer, esta generación puede tener mucho fútbol”.

También, se refirió al saludo que se dieron tras el cierre del partido el capitán de la selección argentina, Lionel Messi y la joven estrella de la Roja, Lamine Yamal.

“Es el abrazo y el beso del mejor jugador del mundo a quien aspira a ocupar un puesto en el cielo, ese cielo que ocupan sólo los elegidos. Lamine Yamal puede ser uno de ellos, tiene 19 años”.

“Messi está por encima de cualquiera. Deja un legado de fútbol, de jugadas, de recuerdos y también de títulos”.

En "Pasión Nacional" también conversaron con el periodista deportivo de la TV Pública, Pablo Tiburzi, tras el partido por la final del Mundial 2026 que enfrentó a las Selecciones de Argentina y España, que se coronó victoriosa.

"La verdad vimos a una Selección que no le funcionaron los cambios".

"Nunca lo vi tan quebrado a Lionel Scaloni. Es un cuerpo técnico hecho para la Selección Argentina. Han logrado un Campeonato del mundo, un Subcampeonato del Mundo, dos Copas Américas, una Finalísima en ocho años de gestión, volvieron a amar a la Selección la gente y los extranjeros".

"El Dibu Martínez ayer nos salvó de una goleada", evaluó.

Los jugadores españoles y el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente y Rodri descendieron de la aeronave con la Copa del Mundo y realizaron la tradicional fotografía grupal sobre la pista, antes de iniciar una extensa agenda de compromisos institucionales.

La primera parte de la jornada incluirá una recepción con la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela y una posterior visita al Palacio de La Moncloa, donde los campeones serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de los actos protocolares, la delegación iniciará una rúa en un autobús descubierto por algunas de las principales calles de Madrid, con destino al escenario montado junto al Palacio de Cibeles.

El recorrido comenzará en la zona de Moncloa y continuará por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya y Serrano.

Luego, el micro atravesará la Plaza de la Independencia y la Puerta de Alcalá, avanzará por Alfonso XII y finalizará en la calle Montalbán, junto a Cibeles, donde se desarrollará el acto central.

La fiesta está programada entre las 18 y las 24, hora local, y el Ayuntamiento de Madrid estima una concurrencia cercana a las 65.000 personas en Cibeles y sus alrededores.

El escenario contará con la presentación de los futbolistas, discursos, música y actuaciones de artistas como Ana Mena, Lola Índigo y Arde Bogotá, además de distintas sorpresas preparadas para los campeones.

El operativo de seguridad incluye agentes de la Policía Municipal, puestos sanitarios avanzados y cortes de tránsito en Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado, la calle Alcalá y sectores de la Gran Vía.

España consiguió su segunda Copa del Mundo, 16 años después del título obtenido en Sudáfrica 2010, gracias al gol de Ferran Torres en el alargue de la final disputada en Nueva York-Nueva Jersey.