"Messi es una pieza fundamental de la Selección y está intacto"

Claudio Gugnali , ayudante de campo y mano derecha de Alejandro Sabella en Estudiantes de La Plata y con la Selección Argentina en 2014, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, habló de cómo ve al equipo de Lionel Scaloni y a Lionel Messi. Hoy Gugnali, es el entrenador de la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso.

"Es imposible no emocionarse con esta Selección. Tengo mucho optimismo y dejar los pies sobre la tierra. Estoy gratamente sorprendido con la participación de Messi, con sus 39 años. Está casi intacto. Es pieza fundamental y aparte hizo 3 goles", expresó.

Entre los equipos más fuertes que vio hasta ahora en la Copa del mundo , mencionó: "Estados Unidos, Francia, que puede llegar a la definición del Mundial, Alemania; y Japón es un equipo duro para cualquiera". "Y por supuesto Argentina", agregó.