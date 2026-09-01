Messi en la Selección Argentina: sus números, récords y títulos

Lionel Messi cerró su ciclo con la Selección argentina como el futbolista con más partidos y goles en la historia del equipo.

Repasá sus estadísticas, sus títulos y sus marcas en los seis Mundiales que disputó.

Lionel Messi puso punto final a su historia con la Selección argentina después de más de dos décadas y lo hizo con números que lo ubican en la cima de los principales registros del combinado nacional. El rosarino disputó 207 partidos y marcó 125 goles, además de conquistar cuatro títulos con la Selección Mayor.

Su recorrido con la camiseta albiceleste comenzó en 2005 y terminó después de seis Mundiales, cuatro Copas América y una colección de récords que difícilmente puedan dimensionarse todavía. A lo largo de su carrera también consiguió el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

207 partidos y 125 goles

Messi debutó con la Selección Mayor el 17 de agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría en Budapest. Su estreno fue fugaz: ingresó en el segundo tiempo y fue expulsado pocos segundos después.

Su último partido fue la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

En total, acumuló 207 encuentros y 125 goles, con un promedio de 0,60 tantos por partido. Es el futbolista con más presencias y el máximo goleador histórico de la Selección argentina.

El desglose de sus goles también refleja la extensión de su recorrido: convirtió 54 en amistosos, 36 en EliminatoriasSudamericanas, 21 en Mundiales y 14 en Copa América. Los 36 tantos en las Eliminatorias lo mantienen, además, como el máximo goleador histórico de la competencia sudamericana.

A sus registros goleadores se suman 68 asistencias, según las estadísticas oficiales, además de nueve tripletes, 13 dobletes y un repóker. Se retira como el máximo goleador histórico de la Selección argentina.

Los títulos de Messi con Argentina

La espera terminó en 2021. Después de varias finales perdidas y años de críticas, Messi consiguió finalmente su primer título con la Selección Mayor al conquistar la Copa América 2021, con victoria ante Brasil en el Maracaná.

A ese trofeo le siguieron la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En total, fueron cuatro títulos con la Selección Mayor. Si se agregan sus conquistas en las categorías juveniles, la cuenta asciende a seis: también ganó el Mundial Sub 20 de 2005 y el oro olímpico en Beijing 2008.

Seis Mundiales y tres finales

Messi disputó seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

En ese recorrido alcanzó tres finales. Fue subcampeón en Brasil 2014, campeón en Qatar 2022 y volvió a quedar segundo en 2026, tras la derrota ante España.

En Mundiales disputó 34 partidos y marcó 21 goles, además de sumar 23 victorias. Es el futbolista con más encuentros y más triunfos en la historia de la competencia.

Sus 21 goles lo dejaron detrás de Kylian Mbappé, quien terminó el Mundial 2026 con 22 tantos.

Una colección de récords

La historia de Messi con Argentina también está marcada por récords individuales. Es el único futbolista que consiguió dos Balones de Oro al mejor jugador de un Mundial, reconocimiento que recibió en Brasil 2014 y Qatar 2022.

En Qatar, además, protagonizó una marca inédita: fue el primer futbolista en convertir en una misma Copa del Mundo en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final.

En el Mundial 2026 agregó otro registro: se convirtió en el argentino de mayor edad en marcar un gol en una Copa delMundo, con 39 años.

En esa última participación mundialista convirtió ocho goles y dio cuatro asistencias, en el camino de Argentina hasta la final frente a España.