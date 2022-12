Messi: «Elle s’est fait désirer, mais c'est la plus belle chose qui existe»

Le capitaine argentin Lionel Messi a pris sa revanche sur la finale perdue contre l'Allemagne il y a un peu plus de huit ans lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

À 35 ans, pour sa cinquième participation à une Coupe du monde, il a atteint la gloire ultime avec une démonstration de football inoubliable qui lui a valu le prix du meilleur joueur du tournoi.

De plus en plus de personnes dans le monde le considèrent comme le meilleur de tous les temps, même au-dessus du légendaire Diego Maradona.

Avec l'Albiceleste, Messi a été sacré champion junior en 2005, champion olympique en 2008 et remporté la Copa América 2021.

Il a également joué et perdu quatre finales : Copa América 2007, 2015 et 2016, et la Coupe du monde 2014.