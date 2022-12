Messi: "Demorou, mas é a coisa mais bonita que existe".

VENCEDOR DA COPA DO MUNDO

O capitão argentino Lionel Messi vingou-se da final que perderam para a Alemanha há pouco mais de oito anos na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Aos 35 anos, em sua quinta Copa do Mundo, o argentino alcançou a glória máxima com uma exibição inesquecível de futebol que lhe valeu o prêmio de melhor jogador do torneio.

Cada vez mais pessoas ao redor do mundo o consideram o melhor de todos os tempos, mesmo acima do lendário Diego Maradona.

Com a Albiceleste, Messi foi coroado campeão juvenil em 2005 e campeão olímpico em 2008.

Ele também jogou e perdeu quatro finais: na Copa América de 2007, 2015 e 2016, e na Copa do Mundo de 2014.