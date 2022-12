Antes do início da caravana, Lionel Messi publicou um vídeo sobre seu Instagram no qual ele dedicou a vitória no Qatar à equipe que perdeu a final da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha.

Em um vídeo postado em seu programa, o capitão albiceleste recorda seus primeiros dias brincando quando criança no clube Grandoli em sua Rosário natal.

Segundo Messi: "De Grandoli ao Qatar foram quase 30 anos... três décadas em que a bola me deu muita alegria e também alguma tristeza".