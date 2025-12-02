Mesa navideña: ¿cuáles son los turrones típicos y cuáles los que más se consumen en las fiestas?

Gustavo Nari, chef pastelero de la confitería La Ideal, en diálogo con el equipo de Diego Ramos, habló sobre los distintos tipos de turrones y otros clásicos de la época de las fiestas.

"Está el turrón de claras, es el que tiene como una ostia por arriba, o clásico de Alicante. Luego está el de yemas con leche condensada. El turrón que se carameliza, con frutos secos y que es más crocante. Y el turrón de frutas glaseadas", mencionó.

"El de claras es el que más sale", agregó.