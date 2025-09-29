La Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de *Leonardo Cifelli*, realizará las jornadas de *cierre de la primera edición del Mes de las Industrias Culturales Argentinas 2025* en el *Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo F. Sarmiento. Serán más de 60 actividades abiertas al público que tienen por objetivo visibilizar, impulsar y fomentar el intercambio y la profesionalización de los sectores con sus actores.

El director nacional de Promoción Cultural Secretaría de Cultura de la Nación, José Ignacio Casali, en diálogo con Viva la Pepa, aseguró que "el sector industrial es un mercado que genera muchísimo trabajo y productos con valor agregado".

Del jueves 2 al domingo 5 de octubre habrá rondas de networkings sectoriales e intersectoriales, nacionales e internacionales, rondas de negocios y rondas de pitching, con la posibilidad de presentar proyectos ante potenciales patrocinadores culturales como Banco Galicia, Fundación MEDIFÉ, Amigos del Bellas Artes, Fundación Santander, Institut Français, Ninch y Banco Supervielle, entre otros.