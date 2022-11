Mes de concientización sobre el Cáncer de Próstata

El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer sin control. La próstata es una glándula que sólo tienen los hombres. Esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen. Este tumor suele crecer muy lentamente, por lo que a menudo no presenta síntomas tempranos. En etapas avanzadas, los síntomas más frecuentes son: aumento en la frecuencia al orinar, flujo urinario débil, urgencia al orinar (aunque estos síntomas también pueden presentarse en enfermedades benignas de la próstata), sangrado en la orina y dolor pélvico o lumbar.

El desarrollo del Cáncer de Próstata varía en las personas. Por eso ante la aparición de cualquier síntoma se recomienda consultar al médico.

Afecta principalmente a los varones mayores de 65 años. No se puede prevenir dado que ciertos factores de riesgo, como la edad o los antecedentes familiares, no se pueden controlar. Algunos cánceres de próstata pueden crecer y propagarse rápidamente, amenazando la salud, pero la mayoría crece muy lentamente y no generarán mortalidad. La decisión de realizar estudios para el diagnóstico temprano debe ser individualizada, teniendo en cuenta valores y preferencias de cada paciente.

Maximiliano López Silva, médico especialista en próstata integrante del Centro Argentino de Urología habló en el programa Temprano es Mejor acerca de los cuidados, prevención y concientización para la detección del cáncer de próstata.

Escuchá la nota completa: