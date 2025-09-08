Mery Murúa: del Ritual Criollo con Juan Falú a la búsqueda constante entre tango y folclore

En Nacional Folklórica, Mery Murúa habló con Mariana Fossati desde Unquillo, Córdoba, sobre su presente artístico. Contó que el martes 9 de septiembre se presentará en el ciclo Ritual Criollo en Los Galgos (Callao y Lavalle, CABA), invitada por Juan Falú, a quien definió como “una institución de nuestra música popular”.

Murúa repasó también su vínculo con el tango como integrante de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba, donde participa en un repertorio que se renueva constantemente con arreglos de Damián Torres y directores invitados.

La cantante recordó su trabajo de más de 20 años junto al guitarrista Horacio Burgos, con quien lleva editados cinco discos, y adelantó próximos conciertos en Morse (20/9) y en la Peña Sombra Blanca (21/9).

“Soy muy inquieta con mi andar artístico —afirmó— porque la música es mi trabajo y ahí pongo toda mi energía”.