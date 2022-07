Mercosur: Fernández pidió a sus pares “estar más unidos que nunca”

El presidente Alberto Fernández instó este jueves a sus pares del Mercosur a "ponerse de acuerdo para trabajar juntos", en un continente que "tiene lo que el mundo busca para el mañana" en el contexto de la guerra en Europa, como alimentos y energía.

También les pidió "no buscar soluciones individuales que son de corto aliento", durante la Cumbre del Mercosur que se realiza por estos días en Paraguay, sin la presencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonario; y de Chile, Gabriel Boric.

El mandatario argentino señaló que en conjunto “tenemos que estar más unidos que nunca, sino vamos a cometer el peor de los errores. Eso no quiere decir que no debamos discutir las asimetrías que padecen países como Uruguay y Paraguay, no me voy a hacer el distraído con eso. Tenemos que resolver todo lo que haya que resolver, pero debemos hacerlo como socios".

Las declaraciones de Fernández se dan luego de que Uruguay anunciara -previo a la cumbre- que finalizaron los trabajos para el estudio de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y que ahora se inicia el camino de negociación del tratado en sí mismo.

En su discurso, el Presidente llamó a los socios del Mercosur a explorar la posibilidad de hacer un acuerdo comercial conjunto con China: "¿Por qué no vemos la factibilidad?”, pregunto. Y agregó: “Sería mucho más fuerte ese acuerdo. Entendamos que debemos estar juntos porque unidos somos más fuertes", subrayó en un tono conciliador ante las negociaciones que Uruguay mantiene con el gigante asiático”.

Luego de las exposiciones de los mandatarios, se realizó la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Témpore a la República Oriental del Uruguay.