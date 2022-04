"Mercedes Sosa me invitó varias veces para tocar con ella"

Néstor Garnica se ha transformado en uno de los músicos más reconocidos del folklore nacional y a sus 48 años está de celebración debido a que se cumplen 20 años de carrera, razón por la que se presentará próximamente en Tucumán. “Para mí debe haber sido algo especial conocerla a ella y tocar con ella en Buenos Aires. Me invitó para un espectáculo en el ND Ateneo y después me invitó al Teatro Argentino de La Plata. Con ella es la expresión ‘¿viste cuándo haya magia?’, eso era ella. Le gustaba mucho una zamba que yo hacía y me comentó que siempre cantaba canciones de otros compositores y me dijo que la primera zamba que había cantado le encantó. Me gusta la trama de la música y de la letra”, dijo Néstor Garnica en comunicación con Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa.

