Mercedes Miguel evaluó el paro docente en CABA y elogió el sistema educativo en el distrito

Mercedes Miguel, ministra de Educación de la ciduad de Buenos Aires, habló con Hernán Mundo sobre el paro docente que tuvo lugar el lunes pasado en todo el país.

“El acatamiento en la Ciudad de Buenos Aires fue del 27 %”, señaló la ministra destacando que el paro fue de un gremio con alcance nacional, basicamente destinado a las autoridades nacionales sin gran impacto en la Ciudad de Buenos Aires.

“Cuando en la Ciudad de Buenos Aires hay una medida de fuerza el Gobierno descuenta la jornada laboral y como en todos los colegios de la ciudad los docentes fichan su ingreso con la huella digital, nosotros sabemos de forma instantánea cuando los docentes concurren a sus lugares de trabajo”.

La funcionaria aseguró que la jornada transcurrió casi con normalidad sin grandes inconvenientes.

Respecto de la situación salarial del sector docente en la Ciudad la funcionaria aseguró que el gobierno está bien encaminado con una mesa de trabajo con todos los actores del sector educativo y sin mayores contradicciones de los docentes.

En otra parte de la charla y consultada puntualmente por los Centros TUMO, la ministra detalló que se trata de un proyecto que propone una forma diferente de aprender tecnología y creatividad.

Se trata de un centro educativo gratuito donde adolescentes de 12 a 18 años pueden elegir su propio recorrido: programación, diseño gráfico, inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos, modelado 3D, fotografía, desarrollo web, música y robótica son algunas de las opciones.

El espacio combina módulos interactivos y talleres presenciales, sin horarios fijos ni currículas tradicionales. Cada participante avanza a su ritmo, guiado por tutores que acompañan el proceso.