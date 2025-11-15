Mercado negro digital

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos criminales profundizó sobre los delitos que se cometen en el espacio de la web que se conoce como “dark web” y las diferencias con la “deep web”.

Para ello, conversaron con la Licenciada en Periodismo, Mariana Segulin, Diplomada en Gestión y Estrategia de ciberseguridad.

“El problema con plataformas como Marketplace es que, si bien no se pagan comisiones, no hay ningún control ni dónde hacer reclamos”.