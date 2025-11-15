Mercado negro digital

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.
En esta oportunidad, Ecos criminales profundizó sobre los delitos que se cometen en el espacio de la web que se conoce como “dark web” y las diferencias con la “deep web”.
Para ello, conversaron con la Licenciada en Periodismo, Mariana Segulin, Diplomada en Gestión y Estrategia de ciberseguridad.
“El problema con plataformas como Marketplace es que, si bien no se pagan comisiones, no hay ningún control ni dónde hacer reclamos”.
“Hay que ser conscientes en el mundo en que vivimos”.
“La ingeniería social es un método que tienen los delincuentes para hacerse de información valiosa o dinero”.
