Mercado Libre habilitó compras directas desde EE. UU con envío gratis: ¿cómo funcionan?

Tecnología, belleza, juguetes, calzado, etc,

Mercado Libre habilitó la posibilidad de realizar compras internacionales a través de su sitio web con envío gratuito a la Argentina, un hecho que causó furor en las redes sociales por la diferencia notoria de precios en algunos de estos productos respecto a los que se vendían localmente.

La incorporación de esta nueva oferta sucede luego de que el Gobierno Nacional tomara la decisión de elevar de US$ 1.000 a US$ 3.000 el monto para importación de mercaderías por medio de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y courier desde el pasado 1 de diciembre, sin ningún tipo de arancel en los primeros US$ 400 por envío, con excepción del 21% de IVA.

Tecnología, moda, belleza, juguetes y calzado, serán las categorías de productos más beneficiadas por esta nueva función, según indicó la empresa.

“Queremos que todos los argentinos puedan acceder a precios más competitivos, no solo los que tienen la oportunidad de viajar”, manifestó el ministro de Economía, Luis Caputo.

-La nueva función de Mercado Libre

En el caso de Mercado Libre, los vendedores que cuentan con operaciones en Estados Unidos tienen ahora la opción de vender sus productos en Argentina, compitiendo así con otras plataformas internacionales como Amazon o eBay.

La función ya estaba disponible en Brasil, Chile, Colombia y México y la simplificación en los envíos internacionales decidida por el Gobierno motivó a la empresa a ponerla en marcha en Argentina.

“El 15% de lo que se vende en Mercado Libre México es de origen internacional (principalmente de China). Así se ven las publicaciones. Competimos con todos hace mucho tiempo en todo Latam. En Peronia competíamos con Correo Compras”, contó en noviembre Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, en su cuenta de X.

En el caso de los compradores, si se ingresa a la página de Mercado Libre, ahora se verán diferentes publicaciones con un cartel que dice “compra internacional” en el caso de estos productos provenientes del exterior.

Los precios aparecen en moneda local, aunque el vendedor –que puede optar por envíar los productos a un centro de almacenamiento o directamente al consumidor- recibirá la venta en dólares en su cuenta bancaria.

-Ejemplos de precios

Uno de las diferencias de precios más difundidas es la de la Play Station 5. Por medio de la nueva función, se la puede conseguir a $695.547, a lo que hay que sumar costos de importación (por superar los US$ 400) de $ 259.551. En tanto, en Argentina, cuesta $ 1.078.000.

Otro ejemplo, es la tableta iPad Mini A15 Bionic, cuya versión de 64 GB totaliza $ 752.155 con envío desde Estados Unidos, mientras que en Argentina vale $829.999. El iPhone 16 Pro Max de 256 GB, en tanto, se puede llegar a conseguir a $ 2.947.496, contra $ 3.049.999 de una tienda local.

-El paso a paso para comprar artículos desde EE.UU en Mercado Libre:

- Para realizar una compra internacional, basta con ingresar cualquier búsqueda.

- En los resultados se mostrarán productos de venta local junto con aquellos de compra internacional. Se puede elegir mostrar únicamente estos últimos a través del filtro correspondiente ubicado en la columna izquierda.

- Cada artículo muestra el precio en pesos junto a los costos de importación en caso de corresponder. Se podrá adquirir con cualquier medio de pago habilitado en la plataforma.

- Para avanzar es necesario tener clave fiscal nivel 2 como mínimo, la cual se puede obtener en la página web de ARCA. En la adquisición se paga IVA, impuestos internos y los tributos de importación si la compra supera los US$ 400.

-Una vez seleccionado el producto y finalizada la compra, llegará días después a la puerta de la casa del consumidor sin trámites de Aduana. Para ello, es necesario registrarse en el portal de envíos internacionales de Correo Argentino y generar un aviso de compra con el código de seguimiento que Mercado Libre notifica al comprador. Al llegar al país, el Correo avisará al cliente por mail para que complete la declaración de contenido.

Mercado Libre aclaró que se permiten hasta tres unidades de un mismo producto y que cada envío no puede superar los US$ 3.000 ni 50 kilos de peso.

Del mismo modo, por la normativa vigente, se pueden hacer hasta 5 envíos internacionales por año tanto en Mercado Libre como en otras plataformas. En caso de superar la franquicia, se pagan aranceles en todas las compras, incluidas las de menos de US$ 400.

-Guía paso a paso para realizar compras con envío gratuito en Amazon desde Argentina:

La opción de Mercado Libre se suma a la de Amazon, que en noviembre último habilitó envíos gratuitos en aquellas compras que superen los US$ 99 en determinados artículos.

- Establecer la dirección de entrega en tu ubicación. El país debe ser la Argentina.

- Los productos seleccionados enviados por Amazon contienen el mensaje "Envío GRATIS" al lado del precio del producto.

- Revisar el carrito de compras para ver si tu pedido cumple con los requisitos para los servicios de envío gratis

- Si el pedido cumple con los requisitos, se preseleccionará "Envío de AmazonGlobal GRATIS" en el momento de pagar.