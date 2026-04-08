Mercado inmobiliario rural: “95% de los compradores son argentinos”

Así lo aseguró Federico Nordheimer, referente del mercado inmobiliario rural, en diálogo con Nico Yacoy y su equipo en el programa Primer Round de Radio Nacional, al ser consultado sobre el proyecto para modificar la Ley de Tierras Rurales.

“En los últimos años, 95% de las operaciones fueron de argentinos y, el 5% restante, algún extranjero que compró campos medio turísticos, no productivos”, afirmó Nordheimer.

Según el especialista, “un argentino tiene mucha ventaja sobre un extranjero, las oportunidades las aprovechan los argentinos rapidísimo”.

Asimismo, destacó que liberar la compra de tierras “es dar una señal que queremos ser un país con lógica, como la mayoría del mundo”.

“En los últimos tres años, por la previsibilidad y estabilidad, muchos extranjeros que han recibido tierras de sus padres o abuelos han salido a vender sus campos”, agregó.

Y añadió: “No hay grandes extensiones para comprar en la Argentina”; por lo que consideró que “es más el miedo, pero sin conocimiento”.

El Gobierno busca modificar la Ley de Tierras Rurales para eliminar las restricciones actuales a la compra de tierras por parte de extranjeros, con el objetivo de fomentar inversiones en el sector agropecuario, minero y petrolero.

Actualmente, la ley limita la tenencia extranjera al 15% del territorio y fija un tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo.