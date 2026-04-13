Mercado automotor: más oferta, nuevas marcas y cambios en la rentabilidad

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Sebastián Beato, analizó la actualidad del sector y aseguró que el negocio atraviesa una etapa de transformación marcada por la mayor competencia y la incorporación de tecnología.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, el dirigente sostuvo que el mercado muestra un fuerte dinamismo, con una ampliación de la oferta.

“Hay un exceso de modelos y de marcas nuevas por la apertura de fronteras”, señaló, y explicó que este escenario obliga a repensar la rentabilidad del sector.

Beato precisó que, si bien crece la presencia de nuevas automotrices, el origen de los vehículos importados sigue siendo mayoritariamente regional.

“No todo lo nuevo es chino. Siempre el mayor porcentaje es brasileño”, indicó, aunque aclaró que “las marcas nuevas sí son chinas”, en referencia al avance de firmas que se destacan por su desarrollo tecnológico.

En ese sentido, destacó que la principal diferencia entre los vehículos actuales pasa por la innovación.

Según explicó, los autos incorporan cada vez más sistemas automatizados y funciones inteligentes, lo que redefine la experiencia del usuario y el posicionamiento de las marcas en el mercado.

El titular de ACARA también se refirió al crecimiento del segmento de motos, que registró niveles récord en marzo.

Atribuyó este desempeño tanto a la posibilidad de financiamiento como a su uso como herramienta laboral, especialmente en servicios de reparto.

Por otra parte, el sector de maquinaria agrícola mostró señales de recuperación, con un aumento interanual del 24% en los patentamientos durante marzo, impulsado por mejoras en tractores y cosechadoras.

Finalmente, Beato consideró que el proceso de electrificación avanza de manera gradual en el país.

Señaló que los vehículos híbridos ganan terreno, mientras que el desarrollo del auto eléctrico dependerá de la expansión de la infraestructura necesaria para su uso cotidiano.