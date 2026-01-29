Menta en el mate y otros yuyos ideales para el verano

El mate no solo es una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, sino también una infusión que admite combinaciones con hierbas naturales que pueden aportar beneficios al bienestar diario.

Sara Itkin, médica naturista conocida como “médica yuyera”, dialogó con el equipo de Ramos generales y explicó por qué la menta es una de las hierbas más elegidas para sumar al mate, ya que su aroma favorece el estado de alerta, mejora la concentración y aporta una sensación de frescura. "La menta despeja la mente", dijo.

Durante el verano, hierbas como la menta, el cedrón, la melisa y el burrito son utilizadas por sus propiedades digestivas, refrescantes y estimulantes suaves. Su uso en el mate o en infusiones frías permite acompañar las altas temperaturas de manera natural.

Especialistas en medicina natural recomiendan incorporarlas con moderación, respetando las combinaciones y prestando atención a las reacciones del organismo, para aprovechar sus beneficios sin excesos.