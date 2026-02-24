Mendoza se prepara para la 90° edición de la Fiesta de la Vendimia

Diego Gareca, subsecretario de Cultura de la provincia de Mendoza habló con el equipo de Segundo Round sobre la histórica festividad que la provincia aguarda con gran expectativa.

El funcionario dio detalles de la celebración, su historia y los numerosos eventos que tendrán lugar en Mendoza en los próximos días.

Los eventos comenzarán el 1° de marzo con la bendición de frutos, y luego vendrá la elección de la Reina de la Vendimia, 2 días de vendimia y otros dos de festivales muy importantes para la provincia.