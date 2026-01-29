Mendoza se prepara para el Festival Del Tomate 2026

Del 4 al 9 de febrero, Mendoza será sede del Festival Del Tomate 2026, un encuentro que reunirá a chefs, productores y referentes del vino en torno a una propuesta que combina cocina, territorio y conocimiento.

Juan Ignacio Gerardi, fundador de Bioconexión y productor del festival, dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó que el evento busca poner en valor el origen de los alimentos y generar experiencias colectivas que conecten la gastronomía con la identidad local. "El tomate es un símbolo del momento que estamos viviendo en cómo nos vinculamos con este alimento", dijo.

El festival propone actividades culinarias, degustaciones, charlas y encuentros entre productores y cocineros, con el tomate como eje central. La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre quienes producen, cocinan y consumen alimentos.

Desde Bioconexión, el trabajo está enfocado en generar espacios donde la comida sea entendida no solo como un producto, sino también como una historia, un territorio y una decisión consciente.