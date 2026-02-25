Mendoza reconoció a comunicadores y medios por su aporte histórico a la Fiesta Nacional de la Vendimia

En el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Teatro Independencia fue escenario de un emotivo reconocimiento a locutores, comunicadores y medios de comunicación que, a lo largo de su trayectoria, han acompañado y fortalecido la difusión de la celebración cultural más importante de Mendoza.

La Subsecretaría de Cultura provincial entregó la distinción “Delia Larrive Escudero”, con el objetivo de poner en valor el trabajo sostenido de quienes, a través de la palabra, la voz y el compromiso profesional, contribuyeron a que la historia, la identidad y los valores de la Vendimia trasciendan generaciones.

Del acto participaron autoridades provinciales como el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el subsecretario de Cultura, Diego Gareca; y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Gabriela Testa, quienes destacaron la labor de los profesionales de la comunicación en momentos clave de la historia vendimial.

El reconocimiento alcanzó a medios gráficos históricos de la provincia, como el Diario Los Andes y el Diario UNO; a emisoras radiales como LV10 Radio de Cuyo, LV6 Radio Nihuil, LV8 Radio Libertador y LRA6 Radio Nacional Mendoza Quino; y a los canales de televisión Canal 7 y Canal 9, por su aporte permanente a la difusión de la fiesta cultural más representativa de Mendoza.

Además, se rindió un homenaje especial a más de veinte comunicadores y locutores de distintos puntos de la provincia, cuyas voces han marcado diferentes etapas de la Vendimia y forman parte de la memoria colectiva mendocina.



Durante su intervención, García Zalazar señaló que la Vendimia constituye una de las principales marcas de la provincia y una expresión concreta de su identidad cultural, construida año a año. En ese sentido, destacó que se trata de una tradición nacida de la cultura y la producción local que hoy se ha convertido en un emblema a nivel mundial y un motivo de orgullo para los mendocinos.

El funcionario subrayó, además, el rol fundamental de comunicadores, locutores y medios en la construcción y consolidación de esa identidad cultural, y remarcó la importancia de que la fiesta continúe renovándose sin perder vigencia.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, afirmó que este reconocimiento resulta fundamental tanto para la Vendimia como para quienes integran su entramado artístico y cultural. Recordó que, en el marco del 90º aniversario, ya se realizaron homenajes a músicos y a la música en vivo, y destacó que la jornada dedicada a locutores y locutoras fue “muy concurrida y sentida”.

La distinción “Delia Larrive Escudero” fue concebida para honrar a los hacedores culturales que mantienen viva esta emblemática celebración. El galardón, construido con materiales reciclados tecnológicos y biomateriales regenerados a partir de desechos de la industria vitivinícola, simboliza la transformación y el renacer constante, al igual que la vid año tras año.

La imagen del reconocimiento representa a Delia Larrive Escudero, primera reina de la Vendimia, símbolo del espíritu pionero y de la raíz profunda de una tradición que, tras nueve décadas, continúa inspirando a las nuevas generaciones y proyectando la identidad cultural mendocina hacia el futuro.