Mendoza lanza un plan piloto para reducir las cesáreas en el sector privado

En Mendoza se impulsa un plan piloto con la intención de disminuir las elevadas tasas de cesáreas que se registran en el sector privado, una práctica que ha superado largamente los porcentajes recomendados por organismos internacionales y que ha sido motivo de preocupación para las autoridades de salud. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Salud provincial, llega en un contexto donde las intervenciones quirúrgicas representan una proporción muy alta de los nacimientos, especialmente fuera del sistema público, y busca promover prácticas más alineadas con estándares de atención respetuosa y segura. El ministro de Salud de esa provincia Rodolfo Montero, en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por se refirió al tema en Radio Nacional.

"Hay en Mendoza un alto nivel de partos por césarea, en el sector privado hay un 80 % de partos con este método. A esto me refiero cuando no está indicada la césarea, y en el país los porcentajes son similares. Cuando no está indicada, no aporta beneficios y trae riesgos: riesgo de infecciones para lamamá, lesiones en otros órganos, tiene más dolor y peor recuperación en el post parto. Limitaciones para amamantar y cargar al bebé. Y el bebé también tiene más riesgos, como probabilidad de alergias, de asma y de obesidad. Tiene mayor probabilidad de nacer con pulmones húmedos", agregó.

"Lo más importante es que la césarea triplica el riesgo de mortalidad neonatal, le da 200 % de mayor riesgo a ese bebé de fallecer. Cuadriplica el riesgo de la mortalidad materna, trae muchos riesgos cuando no está indicada", advirtió el ministro.