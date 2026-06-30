Mendoza: impulsan la construcción del templo San Carlo Acutis y llaman a participar "a 8000 suscriptores" para colaborar

El impulsor del templo en homenaje a San Carlo Acutis ( el joven italiano reconocido internacionalmente como el primer santo de la era digital) Carlos Bajach conversó con el equipo de Nico Yacoy sobre esta obra que se está realizando en Chacras de Coria en Mendoza.

"Esta es una obra de Dios, y un regalo que se haya elegido a Mendoza para que se construya este santuario. Esto arrancó en el año 2021. Aquí se necesitaba un templo de mayor jerarquía, y un grupo grande de personas dornaron un terreno muy lindo. Y en 2022, el padre Osvaldo Scandura me avisó que el templo se llamaría Beato Carlo Acutis, eso nos atravesó a muchos", contó.

Bajach explicó que había muchos lugares en el mundo que habían nombrado con Carlo Acutis, pero no construído "especialmente" para ese fin. "Tuvimos la suerte de estar con el Papa Francisco, que nos firmó libros del nuevo santuario. Le regalamos uno a él, y le firmó uno a la madre de Carlo", agregó.

"Necesitamos mucha ayuda, esta es una obra maravillosa y para el mundo. Creemos que todos podemos ser parte de este plan. Pretendemos lograr 8000 suscripciones de 10 mil pesos por mes. Es lo mínimo posible para que un número grande de personas puedan participar", dijo.

Para colaborar, se puede hacerlo al siguiente sitio de la Capilla de Carlo Acutis