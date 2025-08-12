Mendoza: escenario electoral

El último trabajo realizado por la consultora Rubén Zavi a fines de julio, en base a entrevistas presenciales en todas las secciones del departamento, arrojó un respaldo contundente de los vecinos a la gestión del actual intendente Ulpiano Suarez. En tanto, la alianza La Libertad Avanza junto a Cambia Mendoza anticipa un arrasador triunfo por sobre las otras fuerzas a nivel provincial y municipal que supera el 60 por ciento, superando las expectativas.

En diálogo con Viva la Pepa!, Zavi remarcó que "en la ciudad de Mendoza, la Libertad Avanza, con el oficialismo local, tiene cerca de un 65 % de acompañamiento; es decir, que votarían un candidato apoyado por el gobierno nacional".

Zavi, además, reconoció que "el peronismo está muy abajo en las encuestas. En la ciudad está apenas en el 7%". También destacó que "los jóvenes, entre 16 a 31 años, están mostrando apatía a la hora de ir a votar, un dato distintivo respecto de la elección de 2023".