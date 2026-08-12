Mendoza: cientos de choferes están varados en Uspallata desde hace 28 días por el cierre de corredor internacional

Federico Frasca, chofer de camión e integrante de la Asociación Civil de Camioneros Unidos de Mendoza (ACCUM), en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional explicó cómo viven esta situación él y muchos otros choferes en Uspallata.

"Está cortado desde junio el paso y estamos esperando el momento que puedan limpiar la nieve entre el sector argentino y chileno, para poder pasar para el otro lado. Estamos varados cerca de la aduana en la zona de Uspallata, el 14 se cortó y quedamos varados. En la iguana ingresaron 200 camiones y afuera de la misma hay una estación de YPF, donde se metieron más camiones", mencionó.

Frasca contó que en ACCUM se decidió juntar donaciones para "entregarle a los muchachos que se están quedando sin plata". "Se hace largo y no queda más que esperar", agregó.

Frasca venía con una carga desde Buenos Aires para trasladar a Santiago de Chile .