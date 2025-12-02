Mendoza: captaron avistaje récord de más de 90 cóndores juntos en Tupungato

Más de 90 ejemplares de cóndor andino fueron observados de manera simultánea en la localidad de La Carrera, departamento de Tupungato, lo que constituye el mayor avistamiento documentado en Argentina hasta el momento. Adrián Gorrindo, del Departamento de Fauna en diálogo con el equipo de Diego Ramos, habló sobre esto en Radio Nacional.

"Suben térmicas a 7000 mil metros de altura y en un día se pueden desplazar en un día más de 300 km. Pueden medir alrededor de 1 metro de altura. Son importantes dentro de nuestro ecosistema", dijo.

Gorrindo explicó que el cóndor es el responsable de mantener ambientes limpios en su función de "carroñero tope". "De esa vaca que murió en ese campo en particular, el cóndor aparece y acelera esa descomposición. Y posibilita que otros carroñeros puedan alimentarse", agregó.